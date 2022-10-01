Bahadın Yaşlanma Vakfı "Yaşlılar Şenliği" düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bahadın Yaşlanma Vakfı "Yaşlılar Şenliği" düzenledi

01.10.2022 18:10
Bahadın Yaşlanma Vakfı "Yaşlılar Şenliği" düzenledi

Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde Bahadın Yaşlanma Vakfı 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle "Yaşlılar Şenliği" düzenledi.

Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde Bahadın Yaşlanma Vakfı 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle "Yaşlılar Şenliği" düzenledi.

Bahadın Yaşlanma Vakfı bahçesinde düzenlenen şenlik saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bahadın Yaşlanma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İbrahim Yerden, açılışta yaptığı konuşmada, yaşlıların toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamanın, öncelikli görevleri arasında bulunduğunu söyledi.

Yerden, Bahadın'da birçok şenlik düzenlendiğini ifade ederek, "Yaşlılarımızı sadece bir günde değil, her zaman hatırlayıp, daima sevgi, saygı ve hürmet göstermek üzerimize bir borçtur. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, bütün yaşlılarımıza ömür boyu sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından müzik ve dans gösterileri, söyleşiler, hediye çekilişi, yemek ikramı ile süren şenlikte yaşlılar anılarını anlattı.

YORUMLAR
500
Dünya Yaşlılar Günü mesajları Dünya Yaşlılar Günü mesajları Bakan Koca'dan, Dünya Yaşlılar Günü paylaşımı Açıklaması Bakan Koca'dan, Dünya Yaşlılar Günü paylaşımı Açıklaması
Kaynak: AA

Yaşlanma, Bahadın, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahadın Yaşlanma Vakfı 'Yaşlılar Şenliği' düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:29 Bağdat Caddesi'nde parti otobüsüyle gezen Muharrem İnce'ye polis engeli! İnce, "Evrak vermiyorum, istediğim zaman geçerim" diyerek isyan etti
17:15 Beşiktaş'ta sözleşme krizi sona erdi! Ersin Destanoğlu ile 4 yıllık yeni mukavele imzalandı
17:04 Antalya'da termometreler, ekim ayının ilk gününde 45 dereceyi gördü
16:41 Londra derbisinde zafer Arsenal'in! Tottenham'ı 3 golle deviren Topçular, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
16:39 Seyircilere el salladı, dans etti! Tesla'nın ürettiği insansı robot Optimus, dünyaya tanıtıldı
16:17 Yeni stadına "Ayasofya" adını veren Yunanistan takımı AEK Atina, açılışta 19 Mayıs'ı "Pontus soykırımı" olarak tanıyan şarkıcıya kemençe çaldırdı
16:14 Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar: Kızım uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşüyordu, ona 5 dakika süre veriyordum
16:11 Yapımcıyla anlaşmayan Bülent Ersoy, iptal olan konserini Osmanlıca kelimeler kullanarak açıkladı
15:50 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa bütçe toplantısına katılırsın
15:45 Kendilerini kargo çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, 80 yaşındaki kadına 3 milyon liralık senet imzalattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 18:43:40. #1.13#
SON DAKİKA: Bahadın Yaşlanma Vakfı "Yaşlılar Şenliği" düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement