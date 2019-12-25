Sorgun Kaymakamı Güneş, HEM kurslarını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sorgun Kaymakamı Güneş, HEM kurslarını inceledi - Son Dakika

Sorgun Kaymakamı Güneş, HEM kurslarını inceledi

6 saat önce

Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından açılan kurslara katılanları ziyaret etti.

Sorgun Kaymakamı Güneş, HEM kurslarını inceledi, System.String[]

Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından açılan kurslara katılanları ziyaret etti.


Kaymakam Güneş, bu tür kursların aile bütçesine katkı sağladığını ve yeni meslek öğrenme açısından önemli olduğunu belirtti.


Güneş, kurslara özellikle bayanların ilgi göstermesinin de memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz onlarca kurs açmış ve bunlara vatandaşlarımız büyük ilgi göstermekte. Uzun yıllardır devam eden çinicilik, bakır işlemeciliği, mantar yetiştiriciliği, kilim dokuma, ahşap yakma ve daha birçok kursun kursiyerlerimize geçim kapısı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.


Atölyeleri gezen Güneş, yetkililerden kurslarla ilgili bilgi aldı.

Halk Eğitimi Merkezi, Bahadır Güneş, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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