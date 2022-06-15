Sorgun Mesleki Eğitim Merkezi'nde mezuniyet töreni - Son Dakika
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Sorgun Mesleki Eğitim Merkezi'nde mezuniyet töreni

15.06.2022 15:42
Sorgun Mesleki Eğitim Merkezi'nde mezuniyet töreni

Sorgun Mesleki Eğitim Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Sorgun Mesleki Eğitim Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı, öğrencilere bundan sonraki yaşamlarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Sorgun Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Bölükbaşı da ilk kez bir tören ve eğlence düzenlediklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla mesleki eğitim merkezi mezunlarının lise diploması alabilmeleri için yaptığı düzenlemeler neticesinde, "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" diploması verildiğini ifade eden Bölükbaşı, "Son üç yıldır buradan mezun olan öğrencilere 'Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi' diploması veriyoruz. Bugün 140 öğrenciye diplomalarını vereceğiz. Öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar ve mutluluklar diliyorum." dedi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, kurum idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sorgun Mesleki Eğitim Merkezi'nde mezuniyet töreni - Son Dakika

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