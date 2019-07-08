Son Dakika Haberleri: Sorgun Millet Bahçesi için yeni yer önerisi
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Sorgun Millet Bahçesi için yeni yer önerisi

2 gün önce

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçeye yapılması planlanan "Millet Bahçesi" için yeni alan belirlediklerini söyledi.

Sorgun Millet Bahçesi için yeni yer önerisi, System.String[]
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Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçeye yapılması planlanan "Millet Bahçesi" için yeni alan belirlediklerini söyledi.
Ekinci, basın toplantısı düzenleyerek Millet Bahçesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Türkiye'de kurulması planlanan 22 Millet Bahçesi'nden birinin Sorgun'a yapılacağının müjdesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini hatırlatan Ekinci, "Millet Bahçesi ilçemiz için büyük bir kazanımdır. Millet Bahçesi yapılması için önce Yeni Çeltek Kömür İşletmesi eski kömür havzası gösterilmişti. Burası belediyeye ait olmadığı için Yeni Çeltek Kömür İşletmesi yetkilileri ile 2-3 kez hem Ankara hem de burada görüşme yaptık ama bir türlü sorunları aşamadık." dedi.
İlçe halkının Millet Bahçesi'nin durumunu merak ettiğini dile getiren Ekinci, "Bakanlık yetkilileri ile görüşerek onlara başka bir alan gösterdik. Mükremin Göletinin çevresinin bu proje için çok uygun olduğunu belirttik. Bununla ilgili Sayın Valimize de talebimizi ilettik. Eğer onlar da uygun bulursa gerekli yazışmaları yapacağız. Buranın Millet Bahçesi olarak daha uygun olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:50 Kaynak: AA
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