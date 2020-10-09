Sorgun Milli Eğitim Müdürlüğünden okullara kırtasiye desteği - Son Dakika

Sorgun Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, yüz yüze eğitimin başladığı 13 okula kırtasiye ve eğitim materyali desteğinde bulunduklarını söyledi.

Kaya, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilen yardımları Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ile dağıttıkları belirterek, "Bu güne kadar da toplam 13 köy okulunda 1. sınıf ve anaokullarında eğitim gören öğrencilerimize bu desteği sağladık. Bugün de Karakız Veli Uyar İlk ve Ortaokulu, Çiğdemli Yunus Emre İlkokulunu ziyaret ederek kırtasiye ve eğitim materyalini teslim ettik. Öğrencilerimize desteklerimiz sürecek." dedi.

Kaya, yüz yüze eğitimin başladığı 21 Eylül 'den bu güne olumsuzluk yaşanmadığını da sözlerine ekledi.