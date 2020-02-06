Sorgun Milli Eğitim Müdürü Kaya, HEM'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sorgun Milli Eğitim Müdürü Kaya, HEM'i ziyaret etti - Son Dakika

Sorgun Milli Eğitim Müdürü Kaya, HEM'i ziyaret etti

6 saat önce

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Sorgun Milli Eğitim Müdürü Kaya, HEM'i ziyaret etti, System.String[]

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Halk Eğitim Müdürü Musa Öcal, ziyarette Kaya'ya Kur'an-ı Kerim, dikiş nakış, rölyef ve filografi kursları hakkında bilgi verdi.


Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursiyerlerin kurslar sayesinde yeni şeyler öğrenerek kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

Kursiyerlerin açılan kurslarla aynı zamanda meslek sahibi olduğunu anlatan Kaya, "Devletimiz özellikle kadınlara yönelik çok önemli politikalar geliştiriyor. Kadınların üretime, istihdama katılmalarını sağlamak için düzenlenen eğitim programlarının çok ciddi şekilde üzerinde duruyor. Kadınların açılan kurslara ilgi göstermesi de bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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