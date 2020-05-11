Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı sürüyor - Son Dakika

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, inşaatı süren Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete açılacağını belirtti.



Okul inşaatında sona yaklaşıldığı bilgisini veren Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yeni binamız 24 derslikli ve 3 atölye binasından oluşuyor. Proje maliyeti 15 milyon 500 bin lira olan okulumuzun gelecek yıl eğitim öğretime açılacak olması bizleri son derece memnun ediyor. Bu okulda eğitim öğretim gören öğrencilerimiz, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim görüyorlardı. Önümüzdeki yıl kendi binalarına geçecekler." dedi.

Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında meslek liselerinin başarılı çalışmalara imza attığını ifade ederek, "Öğrencilerimizin kendi okullarına geçtikleri zaman daha başarılı olacaklarına ve yeni çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum. Proje kapsamında yapımına başlanılan 200 kişilik erkek öğrenci yurdumuz da okulumuzla birlikte hizmete açılacak." diye konuştu.