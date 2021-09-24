Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje okulu oldu - Son Dakika

Sorgun TSO ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin proje okulu olması için protokol imzalandı.

Okulda düzenlenen imza töreninde konuşan TSO Başkanı Üzeyir Arslan, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında 2019 yılında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde bu protokolün yapıldığını söyledi.

Protokolün mesleki eğitim ile reel sektörün uyumu açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Arslan, Sorgun TSO'nun uğraşları sonucunda 2021 yılı itibarıyla Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bu protokol kapsamına alındığını ifade etti.

Protokolle mesleki eğitim sayesinde, gençlerin yaşama hazırlıklı olarak yetişeceğini aktaran Arslan, "Üretim gücümüz artacak ve üreten Türkiye yolunda daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. İstihdama dair sorunlar, işin kaynağında çözülmüş olacak. İlçemizin, okulumuzun çok daha büyük hedeflere ulaşması marka okul olması için gereken her türlü çabayı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte göstereceğiz." dedi.