Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kaplan'dan sürücülere uyarı - Son Dakika

Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede normalleşme döneminin başlamasıyla trafikte yoğunluğun arttığını söyledi.

Normalleşme süreciyle yollarda trafiğin beklenenden daha yoğun olduğunu ifade eden Kaplan, sürücülere uykusuz yola çıkmamaları ve daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaplan, "Trafik yoğunluğunun fazla olması ister istemez trafik kazalarına neden olmaktadır. Sürücülerimiz bu konuda çok dikkatli olsunlar. Yorgun, uykusuz bir şekilde araç kullanmasınlar. Emniyet kemerlerini mutlaka taksınlar ve hız limitlerine uysunlar. Araç kullanacak olan sürücülerimiz 3-4 saat araç kullandıktan sonra, en az yarım saat mutlaka mola versinler. Özellikle gece seyahat eden sürücülerimizin dikkati belirli bir sürenin sonunda dağılır, karar verme ve uygulama refleksleri zayıflar. Bu nedenle sürücü yorulduğunda ve uykusu geldiğinde, mutlaka mola vererek dinlenmelidir. Sürücülerimizin bu tür durumlarda yavaş seyretmesi, ani frenden kaçınması olası bir kazanın önüne geçmede etkili olacaktır. Alınacak ve uygulanacak her türlü tedbir, sevdiklerinizin üzülmesini önleyecektir." dedi.