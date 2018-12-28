Sorgun Stadyumunda Kar Temizliği
33 dakika önce
Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, hafta sonu oynanacak maçlar dolayısıyla stadyumda kar temizleme çalışması yapıldı.
Sorgun
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, hafta sonu oynanacak maçlar dolayısıyla stadyumda kar temizleme çalışması yapıldı.
Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, yarın oynanacak Sorgun Belediyespor
- Şefaatlispor ve pazar günü oynanacak Sorgun Gençlikspor - Yozgat
Çamlıkspor maçlarına stadın hazır olduğunu ve zeminde bulunan 10 santimetre karın temizlendiğini ifade etti.
Tunçer, "Stat zemininde bulunan karın temizlenebilmesi için özel araç gerekiyor. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bu konuda başvuruda bulunduk. Onlarda başvurumuzu uygun buldu ve bize kar temizleme aracı gönderdi. 3-4 saatlik bir çalışmanın ardından stat zeminimiz temizlendi ve maçlara hazır hale getirildi." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:49 Kaynak: AA
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