Sorgun TSO Başkanı Arslan, banka müdürleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Üzeyir Arslan, ilçede görev yapan banka müdürleriyle bir araya geldi.

Sorgun TSO'da yapılan toplantıda konuşan Arslan, banka müdürleriyle bir araya gelerek üyelerinin sorunlarını anlatıp fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kovid-19 salgını dolayısıyla bir yıldır toplantı yapamadıklarını aktaran Arslan, "Finans sektörü ile reel sektör et ve tırnak gibi birbirinin varlık sebebidir. Birbirinden kopması da mümkün değildir. Birbirimize ihtiyacımız var. Müdürlerimizden istirhamımız, iş insanlarına zorluk çıkarmadan bu süreçte elinizden gelen yardımın yapılmasıdır. Bu ülke, bu vatan ve bu devlet bizim. Allah devletimize zeval vermesin. Devlet varsa biz varız. Hep birlikte, birbirimize destek olarak bu süreçten alnımızın akıyla çıkalım." dedi.

Bu zorlukların altından devlet, millet, bankalar ve reel sektör ile omuz omuza vererek kalkacaklarını vurgulayan Arslan, katılımcılara teşekkür etti.