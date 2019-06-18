Sorgun TSO'da dış ticaret semineri
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Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda "Dış ticaret bilgilendirme semineri" düzenledi.
Sorgun
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:04 Kaynak: AA
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda "Dış ticaret bilgilendirme semineri" düzenledi.
Sorgun TSO toplantı salonunda yapılan seminerde konuşan oda başkanı Üzeyir Arslan
, ihracatta sağlanan devlet yardımları, yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması konularında üyeleri bilgilendirmek amacıyla seminer düzenlediklerini ifade etti.
Seminere konuşmacı olarak katılan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
Şube Müdürü Hilal Taşçıoğlu Öngeoğlu ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ticaret uzmanı Günay Mutlu da, katılımcılara ihracat ve markalaşma konularında bilgi aktardı.
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