Son Dakika Haberleri: Sorgun Tso'da İstihdam Teşvikleri Anlatıldı

Sorgun Tso'da İstihdam Teşvikleri Anlatıldı

1 saat önce

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Vekili Ercan Önal, istihdam teşvikleri hakkında bilgi verdi.

Sorgun Tso'da İstihdam Teşvikleri Anlatıldı, System.String[]
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Vekili Ercan Önal, istihdam teşvikleri hakkında bilgi verdi.

Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamaya konulan istihdam teşviklerinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

İş verenlerin bu fırsatlardan yararlanması gerektiğini anlatan Önal, "Bu fırsatlardan yararlanma adına Yozgat oda ve borsaları olarak tüm gücümüz ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Oda ve borsalarımızda teşvikleri detayları ile ilgilenenlere aktaracak, faydalanmak isteyen yatırımcılarımıza süreç boyunca destek olacağız." dedi.

Yapılan yatırımların geleceğin büyük Türkiyesi için önemli bir adım olduğunun bilincinde olduklarını vurgulayan Önal, "Burası Yozgat burada iş var, burada AŞ var' diyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:07 Kaynak: AA

Sorgun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İspanyolların Türkiye'ye Yatırımı 10 Milyar Euroya Ulaştı Bakanlık'tan Tatil Rezervasyonu Uyarısı: 30 Gün Öncesine Kadar Feshedebilir, Paranızı Geri Alabilirsiniz

NBA'de Serge Ibaka ile Marquese Chriss Yumruklaştı Konya Polonya'da Öldürülen Furkan'ın Sıra Arkadaşı 'Hak Etmediği Bir Ölüm Oldu'
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:43:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sorgun Tso'da İstihdam Teşvikleri Anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]