Sorgun Tso'da İstihdam Teşvikleri Anlatıldı
1 saat önce
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Vekili Ercan Önal, istihdam teşvikleri hakkında bilgi verdi.
Sorgun
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Vekili Ercan Önal, istihdam teşvikleri hakkında bilgi verdi.
Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamaya konulan istihdam teşviklerinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
İş verenlerin bu fırsatlardan yararlanması gerektiğini anlatan Önal, "Bu fırsatlardan yararlanma adına Yozgat
oda ve borsaları olarak tüm gücümüz ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Oda ve borsalarımızda teşvikleri detayları ile ilgilenenlere aktaracak, faydalanmak isteyen yatırımcılarımıza süreç boyunca destek olacağız." dedi.
Yapılan yatırımların geleceğin büyük Türkiyesi için önemli bir adım olduğunun bilincinde olduklarını vurgulayan Önal, "Burası Yozgat burada iş var, burada AŞ var' diyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:07 Kaynak: AA
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