Son Dakika Haberleri: Sorgun TSO'dan bin 110 öğrenciye eğitim yardımı
Son Dakika Güncel Sorgun TSO'dan bin 110 öğrenciye eğitim yardımı

Sorgun TSO'dan bin 110 öğrenciye eğitim yardımı

8 saat önce

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından dar gelirli bin 110 öğrenciye eğitim yardımı yapıldı.

Sorgun TSO'dan bin 110 öğrenciye eğitim yardımı, System.String[]

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından dar gelirli bin 110 öğrenciye eğitim yardımı yapıldı.


TSO Başkanı Üzeyir Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel eğitim yardımlarını bu yıl da yaptıklarını söyledi.


Okul müdürleri aracılığıyla eğitim-öğretim yılı başında ilçede dar gelirli öğrencileri tespit ettiklerini belirten Arslan, "Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde gerçekleştirilen yardımlarla, ilçemizde eğitim-öğrenim gören ihtiyaç sahibi çocuklarımızın ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermeye çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sadece eğitim öğretim yılı başlangıcında değil, tüm zamanlarda hatırlanması ve sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. " dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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