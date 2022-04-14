Sorgun TSO'dan dar gelirli ailelere gıda yardımı - Son Dakika
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Sorgun TSO'dan dar gelirli ailelere gıda yardımı

14.04.2022 13:14
Sorgun TSO'dan dar gelirli ailelere gıda yardımı

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda paketi dağıttı.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda paketi dağıttı.

Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, gazetecilere, ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan gıda paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Ramazanın yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirten Arslan, "Bereket ve rahmeti beraberinde taşıyan, 11 ay özlemle beklediğimiz ramazan ayını bu yıl da yine salgın ve komşu ülkelerde meydana gelen savaşın gölgesinde yaşıyoruz. Bu zor günlerin dayanışma ruhuna uygun olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Sorgun TSO'nun katkılarıyla 100 bin lira değerinde 500 paket gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

YORUMLAR
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Bursa Ticaret Borsası, ramazanda dayanışma geleneğini sürdürdü Bursa Ticaret Borsası, ramazanda dayanışma geleneğini sürdürdü Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı Bin yıllık Kuran-ı Kerimler ilk defa gün yüzüne çıktı

Üzeyir Arslan, Ramazan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sorgun TSO'dan dar gelirli ailelere gıda yardımı - Son Dakika


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