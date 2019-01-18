Sorgun ve Çayıralan'da Yarıyıl Tatili Başladı

Yozgat
'ın Sorgun
ve Çayıralan
ilçelerinde karne alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.
Çayıralan'da Yukarı Yahyasaray köyünde tören düzenlendi.
Törene, Çayıralan Kaymakamı Bekir Özen, İlçe Belediye Başkanı Yasin Şahiner
, Garnizon Komutanı Savaş Serbes, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ
, veliler ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Özen, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra öğrencilerin karnelerini dağıttı.
Sorgun
Sorgun Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci
, AA muhabirine, 14 bin 172 öğrenciyle eğitime başladıklarını, nakillerle bu sayının 16 bin 164'e çıktığını söyledi.
Ekinci, eğitim yılının ilk yarısının başarı ve huzur içerisinde tamamlandığını belirterek, "Velilerimiz çocuklarının karnelerini değerlendirirken şunu çok iyi bilmeliler ki, karne notlarının çocuklarımızın zekası ile bir ilişkisi yoktur. Aslında karne nelere daha iyi çalışmak gerektiğini çocuğa, ailesine ve öğretmene hatırlatır. Olumsuz duygu ve düşüncelerin gelişiminde ebeveyn tutumu, ailelerin, çocuğun notlarına ve performansına gösterdikleri tepki önemlidir. Beklenmeyen karne notları karşısında gösterilen aşırı tepkiler, çocuklar için kaygı, endişe, korku ve suçluluğa sebep olabilir." dedi.