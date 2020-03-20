Sorgundaki tüm okullara dezenfektan dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sorgundaki tüm okullara dezenfektan dağıtıldı - Son Dakika

Sorgundaki tüm okullara dezenfektan dağıtıldı

6 saat önce

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, koronavirüs salgını nedeniyle ilçedeki tüm okullara dezenfektan dağıtımı yapıldığını bildirdi.

Sorgundaki tüm okullara dezenfektan dağıtıldı, System.String[]

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, koronavirüs salgını nedeniyle ilçedeki tüm okullara dezenfektan dağıtımı yapıldığını bildirdi.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilen dezenfektanların ilçedeki okullara dağıtıldığını ve binaların belediye ekiplerince ilaçlanmaya başlandığını söyledi.

Kaya, okulların açılmasına bir hafta kala, tüm okulların bir kez daha dezenfekte edileceğini sözlerine ekledi.

Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:30 Kaynak: AA

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