Sorgundaki tüm okullara dezenfektan dağıtıldı - Son Dakika

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Sorgundaki tüm okullara dezenfektan dağıtıldı
6 saat önce
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, koronavirüs salgını nedeniyle ilçedeki tüm okullara dezenfektan dağıtımı yapıldığını bildirdi.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, koronavirüs salgını nedeniyle ilçedeki tüm okullara dezenfektan dağıtımı yapıldığını bildirdi.
Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilen dezenfektanların ilçedeki okullara dağıtıldığını ve binaların belediye ekiplerince ilaçlanmaya başlandığını söyledi.
Kaya, okulların açılmasına bir hafta kala, tüm okulların bir kez daha dezenfekte edileceğini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:30 Kaynak: AA
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