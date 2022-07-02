Sorgunlu gurbetçi iş kadınından engellilere 5 tekerlekli sandalye - Son Dakika
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Sorgunlu gurbetçi iş kadınından engellilere 5 tekerlekli sandalye

02.07.2022 15:53
Sorgunlu gurbetçi iş kadınından engellilere 5 tekerlekli sandalye

Gurbetçi iş kadını, Sorgun Engelliler Umut Derneği'ne 5 tekerlekli sandalye bağışladı.

Gurbetçi iş kadını, Sorgun Engelliler Umut Derneği'ne 5 tekerlekli sandalye bağışladı.

Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, AA muhabirine, yurt dışında yaşayan iş kadını İnci Kaygısuz'un derneklerini ziyaret ettiğini söyledi.

Dernek olarak daha önce Kaygısuz'un bir yakınına tekerlekli sandalye verdiklerini anlatarak, "O yakını vefat eden Kaygısuz, tekerlekli sandalyeyi bize iade ederken tekerlekli sandalye ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Biz de olduğunu söyledik. Bunun üzerine 5 tekerlekli sandalye alıp derneğimize bağışta bulundu. Yapmış olduğu bu güzellikten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Süleyman Özdemir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sorgunlu gurbetçi iş kadınından engellilere 5 tekerlekli sandalye - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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