Son Dakika Haberleri: Sorgunlu kadınlar Çanakkale'yi gezdi
Son Dakika Güncel Haber

Sorgunlu kadınlar Çanakkale'yi gezdi

50 dakika önce

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kültürel faaliyetler kapsamında Sorgunlu kadınlara yönelik Çanakkale gezisi düzenledi.

Sorgunlu kadınlar Çanakkale'yi gezdi, System.String[]

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kültürel faaliyetler kapsamında Sorgunlu kadınlara yönelik Çanakkale gezisi düzenledi.

Geziye katılan kadınlar, Bursa'da Osman Bey ve Orhan Gazi'nin türbelerinin ziyaret ettikten sonra Çanakkale'ye geçti.

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini söyledi.

Bursa, Çanakkale ve Gelibolu yarımadasında bulunmanın heyecanını Sorgunlu kadınlara yaşatmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Ekinci, "Belediyelerin bir önemli görevi de sosyal aktivitelere öncelik vermek, insanlara kültürünü, tarihini daha yakından tanımalarına olanak sağlamaktır. Böyle bir etkinliği düzenlemiş olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Geziye katılan kadınlar da Başkan Ekinci'ye teşekkür etti.

Mustafa Erkut Ekinci, Çanakkale, Sorgun, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç içerisinde fuhuş ölümle sonuçlandı, ekipler harekete geçti
Babacan'ın partisinde yer alacak mı? Hüseyin Çelik, kesin kararını açıkladı Son dakika: Hatay'da operasyona giden askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 askerimiz yaralı Avcılar'da, 26 Eylül'deki depremde hasar gören öğrenci yurtları tahliye edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 13:53:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sorgunlu kadınlar Çanakkale'yi gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]