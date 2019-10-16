Son Dakika Haberleri: Sorgunlu Kıbrıs Gazileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gezecek
Son Dakika Güncel Sorgunlu Kıbrıs Gazileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gezecek

Sorgunlu Kıbrıs Gazileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gezecek

1 saat önce

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Sorgunlu Kıbrıs gazileri ve aileleri, Sorgun Belediyesinin düzenlediği gezi organizasyonuyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

Sorgunlu Kıbrıs Gazileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gezecek, System.String[]

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Sorgunlu Kıbrıs gazileri ve aileleri, Sorgun Belediyesinin düzenlediği gezi organizasyonuyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

Sorgun Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Nail Erol, 45 yıl sonra da olsa düzenlenen bir geziyle Kıbrıs'a gitmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Erol, "Ordumuzun canı pahasına savaşıp, süngüleriyle vatan yaptıkları topraklara gidiyoruz. Çok sevinçliyiz. Bu sevincimizi Sorgun Belediye Başkanımız Mustafa Erkut Ekinci'ye borçluyuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde anılarımız yeniden tazelenecek. Orada şehit olan arkadaşlarımızın ruhuna Fatiha okuyacağız." dedi.

Erol, geziyi düzenleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'ye teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sorgun, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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