Sorgunlu tekvandocu Türkiye üçüncüsü oldu
19 dakika önce
Ankara'da 25-30 Haziran'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda, Sorgunlu sporcu Furkan Özen, 3. oldu.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:02 Kaynak: AA
'da 25-30 Haziran'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye
Tekvando Şampiyonası'nda, Sorgunlu sporcu Furkan Özen, 3. oldu. Sorgun Belediyespor
Tekvando Antrenörü Ahmet Turan
Dinçer, şampiyonaya 24 sporcuyla katıldıklarını söyledi.
Dinçer, "Sporcularımız bu şampiyonada başarılı maçlar yaptı. 65 kilogramda yarışan sporcumuz Furkan Özen rakiplerini farklı skorlarla eleyerek yarı finale kadar yükselmeyi başardı ve şampiyonayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Böylece milli takım seçmelerine katılma hakkı da kazanmış oldu." dedi.
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