Son Dakika Haberleri: Sorgunlu tekvandocu Türkiye üçüncüsü oldu
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Sorgunlu tekvandocu Türkiye üçüncüsü oldu

19 dakika önce

Ankara'da 25-30 Haziran'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda, Sorgunlu sporcu Furkan Özen, 3. oldu.

Sorgunlu tekvandocu Türkiye üçüncüsü oldu, System.String[]
Ankara'da 25-30 Haziran'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda, Sorgunlu sporcu Furkan Özen, 3. oldu.
Sorgun Belediyespor Tekvando Antrenörü Ahmet Turan Dinçer, şampiyonaya 24 sporcuyla katıldıklarını söyledi.
Dinçer, "Sporcularımız bu şampiyonada başarılı maçlar yaptı. 65 kilogramda yarışan sporcumuz Furkan Özen rakiplerini farklı skorlarla eleyerek yarı finale kadar yükselmeyi başardı ve şampiyonayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Böylece milli takım seçmelerine katılma hakkı da kazanmış oldu." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:02 Kaynak: AA
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