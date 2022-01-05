Sorgusunda ikinci cinayeti de itiraf eden şüpheli adliyede - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de yılbaşı gecesi Göktuğ Tamer Kutlusak'ı (36) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgusunda ağustos ayında kaybolan Mehmet Yerebakan'ı (61) da öldürüp, toprağa gömdüğünü itiraf eden Görkem Doğan (23) ile ona yardım eden Benan Birtane (55) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yılbaşı gecesi tartıştığı Göktuğ Tamer Kutlusak'ı bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Görkem Doğan ile ona yardım ettiği belirlenen Benan Birtane polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Doğan sorgusunda geçen ağustos ayından bu yana kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan'ı da öldürüp Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormana gömdüğünü itiraf etti.

KAZI ÇALIŞMASI İLE CESEDE ULAŞILDIPolis ekiplerince yapılan kazı çalışmasında Yerebakan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Doğan'ın ifadesinde, Mehmet Yerebakan cinayeti için "Ben öldürdüm, onlar gömdü" dediği belirtildi. Görkem Doğan ile Benan Birtane, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada gazetecilerin cinayetleri sorması üzerine Görkem Doğan sessiz kaldı. Benan Birtane ise cinayetleri kendisinin işlemediğini iddia etti. Çok sayıda sabıkası bulunan 2 şüpheli de savcılık sorgusuna alındı.1 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Polis ekipleri, cinayetler sırasında Görkem Doğan ile Benan Birtane'nin yanında olduğunu tespit ettikleri 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.