Sörloth: Çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum - Son Dakika

Sörloth: Çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum

Trabzonspor'un Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth, her zaman daha iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, "Tamamlanan sezonda hedefimiz Süper Lig'de şampiyon olmaktı ama bunu başaramadık.

Sörloth: Çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum, System.String[]

Trabzonspor'un Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth, her zaman daha iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, "Tamamlanan sezonda hedefimiz Süper Lig'de şampiyon olmaktı ama bunu başaramadık. Yeni dönemde çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.

Geride kalan sezonda Süper Lig'in gol kralı unvanını elde eden Trabzonspor'un forvet oyuncusu Alexander Sörloth, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl iyi bir sezon geçirdiğini ifade eden Sörloth, "İnişler çıkışlar yaşadığımız bir sezon oldu ama Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmamız bizi çok mutlu etti. Aslında iki hedefimiz vardı. Biri Süper Lig'de şampiyon olmak bir diğeri ise Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Bunlardan sadece birini gerçekleştirebildik ve Türkiye Kupası'nı kaldırdık. Aslında bu durum yeni sezon için takımımızı daha da iştahlandırıyor. Sezonun genelinde baktığımızda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu."GOL KRALI OLMAK ESKTRA BİR BAŞARI OLDU"Takımın hücum yönünün güçlü olduğuna dikkat çeken Alexander Sörloth, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Trabzonspor'a gelme sebeplerimin başında bir hücum takımı olması geliyordu. Buraya gelmeden önce takımımızdaki bu potansiyeli görmüştüm. Oyuncuların kalitesi ve bana asist yapacak takım arkadaşlarımızın olması dikkatimi çekmişti. Trabzonspor'u seçme sebeplerimden en önemlisi de buydu. Bir forvet oyuncusu için çok önemli bir konu bu. Oynadığınız takıma adaptasyonunuzu arttıracak etkenlerin başında geliyor. Takımımızın en büyük özelliği bir hücum takımı olması. Herkesin bildiği gibi geçtiğimiz yıl açık ara Süper Lig'in en çok gol atan takımı bizdik. Bir hücum oyuncusu olarak aradığınız şeyler bunlardır. Kendim olarak da takım olarak da başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Gol krallığı özgüvenime biraz daha katkıda bulundu. İstediğim ve olmaya çalıştığım bir yerdi. Tabii ki en büyük hedefimiz Süper Lig'de şampiyon olmaktı ama bunu başaramadık. Gol kralı olmak benim için ekstra bir başarı oldu.""TRONDSEN'İN YETENEKLERİNİ HERKES GÖRECEK"Yeni transferlerden arkadaşı Anders Trondsen hakkında da düşüncelerini söyleyen Sörloth, şu ifadeleri kullandı: "Anders Trondsen için burada kendi ülkesinden birinin olması, kendisinden önce Trabzon'da yaşamış ve Trabzonspor'da bulunmuş birinin olması onun işlerini kolaylaştıracaktır. Bunu başarabilecek güçte bir isim. Tabii ki hem benim için hem de Anders için bir arkadaşının Trabzon'da olması çok büyük bir şans. Taraftarlarımız Anders oynamaya başladığında nasıl bir futbol karakteri olduğunu hızlıca öğrenecek. Defansta çok iyi işler yapabilen bir oyuncu. Özellikle sol ayağını çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Onun adına işleri daha da zorlaştırmamak için kendisinden çok bahsetmek istemiyorum ama sahada kendini gösterecektir. Oynadığı zaman hangi kalitede, hangi özelliklere sahip olduğu tüm taraftarımız görecek.""EDDIE NEWTON NE İSTEDİĞİNİ BİLİYOR"Sörloth, teknik direktörleri Eddie Newton hakkında ise şunları dedi: "Yeni bir sezona başlıyorum. Genel olarak antrenmanlara baktığımda seviyenin daha yukarıda olduğunu görüyorum. Geçtiğimiz sezona göre çok daha yüksek bir seviyede çalışıyoruz. Teknik Direktörümüz Eddie Newton'un özellikle hücum anlamında yaptığı antrenmanlar gelişmemizi sağlıyor. Newton'un net fikirleri var. Ne istediğini biliyor. Bizler de ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum.""TARAFTARLARIMIZ TAKIMA ÇOK BAĞLI"Trabzon'da taraftarlarımızın yoğun sevgisiyle karşılaştığını ifade eden golcü oyuncu, "Norveç'e gittiğimde biraz daha rahat bir ortamla karşılaşıyorum. Genelde ailemle vakit geçiriyorum. Ancak Türkiye'de taraftarlarımızın çok büyük ilgisi oluyor. Taraftarlarımız Türkiye'nin en iyi taraftarı. Kulübümüze inanılmaz derecede bağlılar. Özellikle Trabzon'da sokağa çıktığımda karşılaştığım insanlar he an sizinle birlikte olmak istiyor. Fotoğraf çektirmek, selfie yapmak istiyorlar. Bu da takıma ne kadar bağlı olduklarını gösteriyor. Trabzon'dayken taraftarların yakından ilgi göstermesi bizi çok motive ediyor" diye konuştu."HER ZAMAN DAHA İYİSİNE ODAKLANIYORUM"

Gol krallığı unvanının kendisi üzerinde baskı oluşturmadığını belirten Sörloth, "Aslında baskıyı ben kendi üzerimde oluşturuyorum. Her seferinde daha iyi olmaya, her zaman bir önceki sezondan daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon bildiğiniz gibi 33 gol attım. Bu sezonda hedefim tabii ki bunun üzerine çıkabilmek. Bu süreçte baskı dışarıdan değil kendimden geliyor. Ben her zaman daha iyisini yapmaya odaklanıyorum" ifadelerini kullandı.

- Trabzon
Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 14:20

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sörloth: Çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok 4 takla atan otomobilden yara almadan çıkan minik Ayça, korkudan anne ve babasının elini bırakmadı 60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı: Sürücülerden biri ağır yaralandı AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı Sokak ortasındaki vahşi cinayette bir zanlı tutuklanırken 2 fail aranıyor Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı         
16:35
Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi         
16:02
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu         
15:31
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı         
15:07
Beşiktaş Başkanı Çebi'den tranfer açıklaması: Bazı oyuncular gitmedikçe yenilerini alamayız Beşiktaş Başkanı Çebi'den tranfer açıklaması: Bazı oyuncular gitmedikçe yenilerini alamayız         
15:06
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak         
14:35
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum         
14:01
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak         
12:47
İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak         
12:15
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor         
11:09
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum         
10:32
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz         
09:06
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü         
08:22
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı         
23:39
Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi         
22:21
Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı         
20:06
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 20:40:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sörloth: Çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei