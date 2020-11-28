Sörloth, Leipzig'in Bielefeld'i 2-1 yendiği maçta penaltı kaçırdı - Son Dakika

Sörloth, Leipzig'in Bielefeld'i 2-1 yendiği maçta penaltı kaçırdı

28.11.2020 19:36

Leipzig, Bundesliga'nın 9. haftasında Arminia Bielefeld'i 2-1'lik skorla geçmeyi başardı. Gösterdiği performansla eleştirilere maruz kalan henüz golle tanışamayan Alexander Sörloth, Leipzig adına bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Almanya Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesinde RB Leipzig ile Arminia Bielefeld, karşı karşıya geldi. Leipzig maçı 2-1 kazandı.

Karşılaşmada RB Leipzig'in golleri, 29. dakikada Angelino ve 47. dakikada Nkunku'dan geldi. Bielefeld'in golü ise 76. dakikada Fabian Klos'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte RB Leipzig, puanını 20'ye yükseltti. Bielefeld ise 4 puanla küme düşme potasında kaldı. RB Leipzig, Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. Bielefeld ise aynı haftada sahasında Mainz 05 ile karşılaşacak.

SÖRLOTH PENALTI KAÇIRDI

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması ile Süper Lig'in gol kralı olan, Alexander Sörloth yeni takımında golle tanışamadı. Bielefeld'e karşı 72. dakikada penaltı kaçıran Sörloth, Leipzig formasıyla çıktığı 10 maçta herhangi bir skor katkısı yapamadı.

Sörloth, Leipzig'in Bielefeld'i 2-1 yendiği maçta penaltı kaçırdı

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Son Dakika Spor Sörloth, Leipzig'in Bielefeld'i 2-1 yendiği maçta penaltı kaçırdı - Son Dakika Spor


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