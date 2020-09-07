Sörloth, Norveç'i galibiyete taşıdı

UEFA Uluslar B Ligi 1'inci Grup'ta Alexander Sörloth ve Omar Elabdellaoui'nin formasını giydiği Norveç, gruptaki ikinci maçında Kuzey İrlanda'yı 5-1 mağlup etti.

Windsor Park'ta oynanan maçta Kuzey İrlanda, Norveç'i konuk etti. Trabzonspor forması giyen Sörloth'un 2 gol ve 1 asist, Galatasaray forması giyen Omar Elabdellaoui'nin ise 1 asistle oynadığı mücadelede Norveç, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti. Norveç'in diğer 3 golü Elyounoussi ve Haaland'dan (2) gelirken, Kuzey İrlanda'nın tek sayısını McNair kaydetti.

Alexander Sörloth ve Omar Elabdellaoui ikilisi maça ilk 11'de başlarken, Sörloth 90 dakika sahada kaldı, Elabdellaoui ise 79'uncu dakikada yerini Svensson'a bıraktı.Norveç bu galibiyetle grupta 3 puana ulaşırken, Kuzey İrlanda ise ilk 2 haftayı 1 puanla geçti.Grubun diğer maçında Romanya , deplasmanda Avusturya 'yı 3-2 mağlup ederken, Gaziantep FK'da forma giyen Alexandru Maxim takımının 3'üncü golünü kaydetti.

Öte yandan günün bir diğer maçında UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta kendi sahasında Polonya'ya 2-1 mağlup olan Bosna Hersek'in tek golü, Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinovic'ten geldi.