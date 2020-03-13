Sörloth takımdan ayrı çalıştı - Son Dakika
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Sörloth takımdan ayrı çalıştı

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan bordo-mavililerin golcüsü Alexander Sörloth takımdan ayrı çalıştı.


Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor, bu maça yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada Yeni Malatyaspor maçında ilk on birde forma giyen oyuncular günü izinli olarak geçirdi. Diğer oyuncular ise toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.


Sörloth çalışmalara başladı


Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile oynadığı Süper Lig 19. hafta erteleme mücadelesinin 39. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Alexander Sörloth'un, bugün çekilen MR'ında sonucun temiz çıktığı belirtildi. Ayağındaki ağrısı geçtiği belirtilen oyuncu, bugün takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalışmalar gerçekleştirdi.


Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - TRABZON

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:13 Kaynak: İHA
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