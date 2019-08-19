Son Dakika Haberleri: Sörloth'tan gollere devam
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Sörloth'tan gollere devam

1 saat önce

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımından transfer edilen Norveçli futbolcu, bordo-mavili takımla çıktığı üçüncü resmi maçında da gol atmayı başardı.

Sörloth'tan gollere devam, System.String[]
Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımından transfer edilen Norveçli futbolcu, bordo-mavili takımla çıktığı üçüncü resmi maçında da gol atmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag ekibini eledikleri müsabakalarda birer kez ağları havalandıran Sörloth, Kasımpaşa maçını da boş geçmedi.

Süper Lig'de ilk kez forma giyen Sörloth, karşılaşmada takımının golünü atan isim oldu.

Alexander Sörloth: "Kendi adıma iyi bir maçtı"

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçında tek sayısını kaydeden golcü futbolcu, maçın ardından konuştu.

3 resmi maçta attığı 3 golle istim üstünde olan golcü oyuncu, Kasımpaşa karşısında skor ürettiği için kendi adına mutlu olduğunu söylerken, "Ancak bu maçtan galibiyetle dönmek isterdik" ifadelerini kullandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi AEK ile oynanacak olan mücadeleyi de yorumlayan Norveçli yıldız golcü, "AEK maçı bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Bunun farkındayız. Deplasmandaki karşılaşmada iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Evimizde oynayacağımız maçta da galibiyete uzanacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Crystal Palace, İngiltere, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:04 
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