Sörloth'u 20 takım istiyor
12 dakika önce
Alman fussballtransfers sitesi, Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth ile 20 kulübün ilgilendiğini iddia etti.
Alman fussballtransfers sitesi, Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth ile 20 kulübün ilgilendiğini iddia etti. Crystal Palace'tan kiraladığı Norveçli golcünün satın alma opsiyonunu (7 milyon Euro) elinde bulunduran Trabzon'un yıldız oyuncu için belirlediği değerin ise 30 milyon Euro olduğu yazıldı.
Haberde ayrıca Bayern Münih'in gelecek sezon ilk hedefinin Sörloth olduğu belirtildi. (Takvim)
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:51
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