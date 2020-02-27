Sörloth'u transfer ettiren rapor ortaya çıktı - Son Dakika
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Sörloth'u transfer ettiren rapor ortaya çıktı

6 saat önce

Sezon başında Crystal Palace'tan sessiz sedasız kiralanan Sörloth için hazırlanan scouting raporunda istatistiklere değil potansiyele dikkat çekilirken şu ifadeler kullanılmış: "Üstün fizik yapısına rağmen o fizikte rastlanmayan bir hıza sahip.

Sörloth'u transfer ettiren rapor ortaya çıktı, System.String[]

Sezon başında Crystal Palace'tan sessiz sedasız kiralanan Sörloth için hazırlanan scouting raporunda istatistiklere değil potansiyele dikkat çekilirken şu ifadeler kullanılmış: "Üstün fizik yapısına rağmen o fizikte rastlanmayan bir hıza sahip. İstatistiklerine bakmak yerine oyuncunun çok ciddi bir potansiyeli var. Trabzon'da onu motive edersek önemli bir kazanım olacaktır."


"AİLE ORTAMI BULDUM"


Borussia Dortmund forması giyen vatandaşı Erling Haaland ile birlikte Avrupa'nın parmakla gösterdiği bir performans yakalayan Sörloth ise yaptığı kısa açıklamada, " Trabzonspor'daki her oyuncu çok kaliteli ama en önemlisi takımdaki aile ortamı ve samimiyet. Ayrıca taraftarlar sizi maça çok iyi motive ediyor. Trabzon gerçekten farklı bir yer" yorumunda bulundu. (Sabah)



Crystal Palace, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:57 
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