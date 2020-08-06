Sörloth, Uğurcan ve Abdülkadir, 17 Süper Lig ekibini geride bıraktı

Süper Lig'in en değerli 3 oyuncusu konumunda yer alan Trabzonsporlu Alexander Sörloth, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür, şu anki kadro değerleriyle 17 kulübü geride bıraktı.

Trabzonspor'da piyasa değeri 10 milyon Euro'nun üzerinde bulunan ve Süper Lig'in en değerli oyuncularının başında yer alan Alexander Sörloth, Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür, 2020-21 sezonunda 21 takımla oynanması planlanan Süper Lig'de şu anki kadro değerleriyle 17 kulübü geride bıraktı. Güncellenen son değerlere göre bordo-mavili 3 oyuncunun piyasa değeri 49 milyon Euro'ya ulaşırken, güncel kadro değeri yaklaşık 66 milyon Euro olan Medipol Başakşehir, 60 milyon Euro olan Fenerbahçe ve 59 milyon Euro civarında olan Galatasaray'ın dışında 17 kulübün kadro değerini geçti.