Sörloth'un cezası bir maça indi - Son Dakika
Son Dakika Spor Sörloth'un cezası bir maça indi - Son Dakika Spor

Sörloth'un cezası bir maça indi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçlık cezaya çarptırılan Alexander Sörloth'un cezasını bir maça indirdi.

Sörloth'un cezası bir maça indi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçlık cezaya çarptırılan Alexander Sörloth'un cezasını bir maça indirdi. Norveçli futbolcunun para cezası ise 8 bin 500 TL'den 4 bin 500 TL'ye düşürüldü.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Alexander Sorloth ile ilgili PFDK'nın 13.02.2020 tarihli E.2019-2020/622 K.2019-2020/713 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen,14.02.2020 Cuma günü saat 17: 30'da Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Alexander SORLOTH, Kulüp Başkanı Ahmet Ali AĞAOĞLU, Kulüp yönetim kurulu üyesi ve vekili Av. Eda LERMİ ZORER'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Alexander Sorloth'un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FTD'nin 43 ve 35/4. maddeleri uyarınca PFDK tarafından verilen 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezasının; tahrikin derecesi, futbolcunun aldığı darbelerin ağırlığı dikkate alındığında, FDT'nin 12.maddesinin uygulanması suretiyle; 1 resmi müsabakadan men ve 4.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile, karar verilmiştir."


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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:17 Kaynak: DHA
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