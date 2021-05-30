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Sörloth'un sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! Trabzonspor'a transferde öncelik verilecek - Son Dakika

Sörloth'un sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! Trabzonspor'a transferde öncelik verilecek

30.05.2021 22:10

Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Sörloth, Leipzig'de hayal kırıklığı yarattı. Norveçli golcüyü takımlarına kazandırmak için Süper Lig'in devleri adeta sıraya girdi. Yıldız futbolcunun sözleşmesindeki detay ise bu transferde bordo-mavilileri bir adım öne taşıdı. Buna göre Sörloth, Türkiye'de bir takımla görüşmeden önce Trabzonspor'a bilgi vermek zorunda. Bordo-mavililer futbolcunun aldığı teklife eş bi teklif yaparsa satın alma önceliğinin sahibi.

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından 20 milyon euroya Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer olan Alaxender Sörloth, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Ünlü Alman dergisi Kicker, RB Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch'ın gelecek sezonki forvet planlamasını masaya yatırdı. Haberde ABD'li çalıştırıcının yeni sezonda 4 forveti kadrosunda tutmak istediği belirtildi. Leipzig'de Brian Brobbey'in yanı sıra Yussuf Poulsen ve Justin Kluivert'in yerlerinin garanti olduğu vurgulanırken, Alman ekibinin bu üç ismin yanına bir forvet takviyesi daha yapacağı öğrenildi. Eğer forvet hattına transfer yapılmazsa kadrodaki santrforlardan Hee-Chan Hwang ve Sörloth'tan biri tercih edilecek. Jesse Marsch'ın bu durumda tercihinin Hwang'tan yana kullanacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR'A BİLGİ VERMEK ZORUNDALAR

Leipzig, 25 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'den bir takıma satmak ister veya bir takımla satışı ya da kiralanması için görüşme yaparsa Trabzonspor'a bilgi vermesi gerekiyor. Alman kulübü, oyuncuyu belirli bir bedel karşılığında Türk takımına göndermek isterse, aynı rakam üzerinden öncelikli satın alma hakkı yine bordo-mavililere ait olacak.

6 HAZİRAN'DAN SONRA SOMUT ADIMLARATILACAK

Alman ekibinin Norveçli santrforu kiralık olarak göndermeyi düşündüğü ve Trabzonspor'un Sörloth ile ciddi şekilde ilgilendiği vurgulandı. Leipzig'de 25 yaşındaki futbolcuyu özgüvenini yeniden kazanabileceği bir takıma vermek istediği belirtildi. Bundesliga'nın son ermesinin ardından Sörloth Norveç Milli Takımı'na gitti. Yıldız futbolcu, 2 Haziran'da Lüksemburg ve 6 Haziran'da Yunanistan ile hazırlık maçlarına çıkacak. Bordo-Mavililerin, 6 Haziran'daki maçın ardından Sörloth için daha somut adımlar atması bekleniyor.

Sörloth'un sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! Trabzonspor'a transferde öncelik verilecek

Alexander Sörloth, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sörloth'un sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! Trabzonspor'a transferde öncelik verilecek - Son Dakika Spor


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