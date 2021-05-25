Sörloth'un Türkiye'ye transferi Trabzonspor'dan geçiyor - Son Dakika

Sörloth'un Türkiye'ye transferi Trabzonspor'dan geçiyor

25.05.2021 09:22
Sörloth'un Türkiye'ye transferi Trabzonspor'dan geçiyor, System.String[]

İstanbul takımlarının transfer listesinde yer alan Alexander Sörltoh'un yeniden Türkiye'ye transferi Trabzonspor'dan geçiyor.

İstanbul takımlarının transfer listesinde yer alan Alexander Sörltoh'un yeniden Türkiye'ye transferi Trabzonspor'dan geçiyor. Alman kulübü oyuncusu için isteyeceği rakamı ilk olarak bordo-mavili kulübe teklif etmek zorunda.

Süper Lig'de transferi en çok konuşulan isimlerin başında geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla üst düzey bir performans ortaya koyan Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen Alexander Sörloth geliyor. İstanbul ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen oyuncuyla ilgili Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu son noktayı koydu.

Bonuslarla birlikte 22 milyon Euro'ya Leipzig kulübüne transfer olan oyuncuyla ilgili olarak Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Önümüzdeki sezon Leipzig Alexander Sörloth'un satışına veya kiralanmasına onay verdi. Oyuncu Bundesliga'ya transfer olduğunda, bir madde koydurduk. O rakamı ilk bize teklif edilmek zorunda. Bunu söylediğimiz yerde halen daha 3-5 kulüp oyuncuyu istiyor diyorlarsa bu ya farklı amaçlarla söyleniyor ya da farklı düşüncelerle söyleniyor. Sırf gündem oluşturmak için de söylenmiş olabilir. Öncelikle bunun kararını kulübü verecek. Oyuncu ile ilgili nasıl bir planlama yapacaklar hep birlikte göreceğiz. Ondan sonra o süreç bir şekilde yürür. Trabzonspor'a mı gelir yoksa farklı rakamlarla Almanya, İspanya, İngiltere ve Fransa'ya mı gider. Yoksa kulüp kendi bünyesi içerisinde tutup yoluna mı devam eder. Onların kulübü olan Redbull Salzburg'a mı gider. Lig'ler yeni bitti. Anlaştığımız iki oyuncumuz Gervinho ve Peres'i bu kadar erken getirmemize rağmen arkasından hemen transfer hamlesi bekleniyor. Avrupa'da ligler yeni bitti. Takımlar planlarını ve programlarını yapıyorlar. Bütçelerini ayarlıyorlar. Adamlar bir nefes alsın oluşacak olan şartlara göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu son olarak ise resmi olarak hiçbir oyuncuya teklif gelmediğini söyledi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Sörloth'un Türkiye'ye transferi Trabzonspor'dan geçiyor

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sörloth'un Türkiye'ye transferi Trabzonspor'dan geçiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kavga eden iki genci ayırdı, kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar! Kavga eden iki genci ayırdı, kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar! Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor! Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor! Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz Bakan Soylu, Bakan Soylu, "İstifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusunu yanıtladı: Hiç düşünmedim Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu Resmi Gazete'de yayınlandı! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı Resmi Gazete'de yayınlandı! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim

Son Dakika Haberleri
10:01 Kavga eden iki genci ayırdı, kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar!
09:41 Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor!
09:40 Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama
09:21 Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar
09:19 Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu
09:13 Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın?
09:11 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor
09:05 Alev Alev dizisinde aşıklar mutlu sona ulaşıyor! Final bölümünün fragmanı yayınlandı
09:01 Çok sayıda gözaltı var! 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu
08:59 Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi
Deniz atılan iç çamaşırı, yüzgecine dolandığı yunusun ölümüne neden oldu Deniz atılan iç çamaşırı, yüzgecine dolandığı yunusun ölümüne neden oldu         
10:01
2. el oto satışında yeni dönem başlıyor! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza 2. el oto satışında yeni dönem başlıyor! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza         
09:56
Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama         
09:40
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü         
09:17
Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın? Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın?         
09:14
Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi         
09:00
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var         
20:23
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı? Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı?         
15:58
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 10:08:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sörloth'un Türkiye'ye transferi Trabzonspor'dan geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement