Son Dakika Haberleri: Soros Avrupa Kurumlarını Ele Geçirmek İstiyor"

Soros Avrupa Kurumlarını Ele Geçirmek İstiyor"

1 saat önce

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un Avrupa Birliği (AB) kurumlarında çok ciddi etkisinin olduğunu iddia edip, "Soros, şimdi de açık bir şekilde Avrupa kurumlarını ele geçirmek istiyor.

Soros Avrupa Kurumlarını Ele Geçirmek İstiyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un Avrupa Birliği (AB) kurumlarında çok ciddi etkisinin olduğunu iddia edip, "Soros, şimdi de açık bir şekilde Avrupa kurumlarını ele geçirmek istiyor." dedi.

Başbakan Orban, devlet radyosu Kossuth'daki haftalık konuşmasında, mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonu Başkanlığına adaylığını açıklayan AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın "Soros'un adamı" olduğunu savunan Orban, "Soros, şimdi de açık bir şekilde Avrupa kurumlarını ele geçirmek istiyor." ifadesini kullandı.

Orban, AP'de, Macaristan aleyhine "hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle başlatılan süreçte "Soros'un parmağı" olduğunu iddia ederek, "George Soros'un etkisinin olağanüstü fazla olduğunu görmek gerekiyor. AP seçimlerinde bu engellenmeli. Biz, AP'de göçmen taraftarı milletvekillerinin azınlığa düşmesini istiyoruz." diye konuştu.

Macaristan'ın AP'de tartışılmasının mayıs ayındaki AP seçimlerinin bir parçası olduğu iddiasında bulunan Orban, göçmen taraftarı AB milletvekillerinin, hoşlarına gitmeyen ülkeleri hedef olarak seçtiğini öne sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:39 Kaynak: AA

George Soros, Viktor Orban, Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel
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