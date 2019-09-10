Soros: trump yönetiminin çin politikalarını başarılı buluyorum
1 saat önce
Milyarder yatırımcı ve Open Society Foundation Başkanı George Soros, ABD'in Çin'e yönelik politikalarının ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin en büyük, belki de tek, başarısı olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:42 Kaynak: DHA
Milyarder yatırımcı ve Open Society Foundation Başkanı George Soros, ABD'in Çin'e yönelik politikalarının ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin en büyük, belki de tek, başarısı olduğunu söyledi.
Çin'i yapay zeka ve makine öğrenimi konularunda "tehlikeli bir rakip" olarak gördüğünü belirten Soros, ABD'nin, Huawei'in kara listede olduğu sürece yarışta önde olacağını savundu.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul ettiği ABD'li bakana canlı yayında PKK sitemi Çalışır halde bıraktığı aracı, 6 yaşındaki oğlu çukura uçurdu Bakanlık'tan, ABD'li askerlerin kara devriyesine YPG bayrakları ile çıktıkları iddialarına yalanlama Sırbistan'ı yenen Arjantin, Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı