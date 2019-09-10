Son Dakika Haberleri: Soros: trump yönetiminin çin politikalarını başarılı buluyorum
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Soros: trump yönetiminin çin politikalarını başarılı buluyorum

1 saat önce

Milyarder yatırımcı ve Open Society Foundation Başkanı George Soros, ABD'in Çin'e yönelik politikalarının ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin en büyük, belki de tek, başarısı olduğunu söyledi.

Soros: trump yönetiminin çin politikalarını başarılı buluyorum, System.String[]

Milyarder yatırımcı ve Open Society Foundation Başkanı George Soros, ABD'in Çin'e yönelik politikalarının ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin en büyük, belki de tek, başarısı olduğunu söyledi.

Çin'i yapay zeka ve makine öğrenimi konularunda "tehlikeli bir rakip" olarak gördüğünü belirten Soros, ABD'nin, Huawei'in kara listede olduğu sürece yarışta önde olacağını savundu.

- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:42 Kaynak: DHA
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