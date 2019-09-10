Soros: trump yönetiminin çin politikalarını başarılı buluyorum

Milyarder yatırımcı ve Open Society Foundation Başkanı George Soros, ABD'in Çin'e yönelik politikalarının ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin en büyük, belki de tek, başarısı olduğunu söyledi.

Çin'i yapay zeka ve makine öğrenimi konularunda "tehlikeli bir rakip" olarak gördüğünü belirten Soros, ABD'nin, Huawei'in kara listede olduğu sürece yarışta önde olacağını savundu.

- İstanbul