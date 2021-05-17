Şort giydiği için darp edildi, suçlunun serbest kalmasına isyan etti: Ceza almasını istiyorum, böyle bitmeyecek! - Son Dakika

11 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan üniversite 1'inci sınıf öğrencisi Elif Ülkü Eroğlu, sahurdan sonra şortla çöp atmaya çıktığı sırada 4'üncü katta oturan komşusu M.T. ile karşılaştı.

ÖNCE KÜFÜR ETTİ SONRA DÖVDÜ

20 yaşındaki M.T. genç kadına iddiaya göre, "O.. musun, niye böyle giyiniyorsun?" diyerek sözlü saldırıda bulundu. Eroğlu ise M.T.'ye "Sana mı soracağım" diyerek tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., Eroğlu'na saldırdı. M.T.'nin saçından tutup yerde sürükleyerek darbettiği Eroğlu, çığlıklarını duyan yakınları tarafından kurtarıldı.

"OTOMOBİLİME TEKME ATTIĞI İÇİN SAÇINDAN TUTTUM"

Eroğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alınan M.T., ifadesinde Elif Ülkü Eroğlu'na saldırmadığını öne sürdü. M.T., "Otomobilime tekme atarak zarar verdi. Ben de bu yüzden saçını tuttum" dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., uzaklaştırma kararı verilerek, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

"BU BÖYLE BİTMEYECEK"

Şu an bir arkadaşının evinde kaldığını söyleyen Elif Ülkü Eroğlu, hala olayın şokunu atlatamadığını ve evine gidemediğini aktardı. Olay anını anlatan Eroğlu, "Ailemle birlikte sahur yaptık. Sabaha karşı 04.00 sıralarıydı. Sahur sonrası üzerimde şortumla çöp dökmeye çıktım. Evimin 30-40 metre ötesinde konteynere gittim. Dönüşte, aynı binada oturduğum M.T. önce dik dik baktı. 'Neden bakıyorsun?' deyince 'O.. musun, niye böyle giyiniyorsun. Bizim mahallede böyle şeyler olmaz' dedi. 'Sana mı soracağım, istediğimi giyerim' deyince de üzerime saldırdı. Saçımdan tuttu, dirseğiyle sırtıma ve boynuma vurmaya başladı. Saçımdan sürükledi. Ben de canım yandığı için ayağımda bulunan terlikle arabasına tekme attım. Daha sonra ailem gelince, kavga son buldu. Polis merkezine gidip, şikayetçi olduk. 'Darp' ve 'hakaret' suçundan ifadesi alındı. Daha sonra duyduğum kadarıyla adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış. Ceza almasını istiyorum. Bu böyle bitmeyecek" dedi.