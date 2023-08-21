Şort giyen genç kıza, yaşlı kadından akılalmaz hakaretler: Allah size cilt hastalığı versin - Son Dakika

Şort giyen genç kıza, yaşlı kadından akılalmaz hakaretler: Allah size cilt hastalığı versin

Son Güncelleme: 21.08.2023 11:58

Türkiye'de kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda, sokakta şortla yürüyen genç kızın yoldan geçen başka bir kadın tarafından hakarete uğradığı anlar yer aldı. ''Allah size cilt hastalığı versin, senin pis etini görmek zorunda mıyım?'' diyen yaşlı kadına, genç kız ise ''Bakma o zaman'' diyerek yanıt verdi.

Türkiye'nin bir kentinde sokakta yürüyen genç kız, şort giydiği için yaşlı bir kadının skandal sözleriyle hayatının şokunu yaşadı. Kadının "Allah size cilt hastalığı versin, senin pis etini görmek zorunda mıyım?" dediği duyulurken o anlar anbean kayıt altına alındı.

"PİS ETİNİ GÖRMEK ZORUNDA MIYIM?"

Video paylaşım platformlarından TikTok'ta video paylaşan 2 genç kız, çekim yaptıkları sırada başlarına gelen skandal olayı paylaştı. Sokakta telefonun kamerasıyla video çeken genç kızlar, yaşlı bir kadının sarf ettiği "Allah sizin vücudunuza sedef hastalığı, cilt hastalığı versin. Senin pis etini görmek zorunda mıyım?" sözleriyle neye uğradıklarını şaşırdı.

"BAKMA O ZAMAN"

Sinirlenen genç kız ise yürümeye devam ederek yaşlı kadına yanıt verdi. Ser tepki gösteren genç kız, "Bakma o zaman, sanane" ifadelerini kullandı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Kadın

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SON DAKİKA: Şort giyen genç kıza, yaşlı kadından akılalmaz hakaretler: Allah size cilt hastalığı versin - Son Dakika
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