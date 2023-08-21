Şort giyen genç kıza, yaşlı kadından akılalmaz hakaretler: Allah size cilt hastalığı versin

Türkiye'nin bir kentinde sokakta yürüyen genç kız, şort giydiği için yaşlı bir kadının skandal sözleriyle hayatının şokunu yaşadı. Kadının "Allah size cilt hastalığı versin, senin pis etini görmek zorunda mıyım?" dediği duyulurken o anlar anbean kayıt altına alındı.

"PİS ETİNİ GÖRMEK ZORUNDA MIYIM?"

Video paylaşım platformlarından TikTok'ta video paylaşan 2 genç kız, çekim yaptıkları sırada başlarına gelen skandal olayı paylaştı. Sokakta telefonun kamerasıyla video çeken genç kızlar, yaşlı bir kadının sarf ettiği "Allah sizin vücudunuza sedef hastalığı, cilt hastalığı versin. Senin pis etini görmek zorunda mıyım?" sözleriyle neye uğradıklarını şaşırdı.

"BAKMA O ZAMAN"

Sinirlenen genç kız ise yürümeye devam ederek yaşlı kadına yanıt verdi. Ser tepki gösteren genç kız, "Bakma o zaman, sanane" ifadelerini kullandı.