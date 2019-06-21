Şort ve parmak arası terlikle yangın söndürmeye koştular
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın 1 hektarlık alanı küle çevirdi.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:23 Kaynak: İHA
'nın Bodrum
ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın 1 hektarlık alanı küle çevirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar alevleri görünce şort ve parmak arası terliklerle yangına müdahale etti. Ortakent
mahallesinde meydana gelen yangın sonrası 1 hektarlık alan kül oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangına 4 itfaiye aracı, 1 arazöz, 15 itfaiye eri müdahale etti. Marangozhanenin yanında başlayan yangına ilk müdahaleyi marangozhanede çalışan işçiler yaptı. Alevlerin İş yerine sıçramaması için çevrede bulunan vatandaşlar ve işçiler hortumlarla yangına müdahale etti. İtfaiye
ekipleri ise yangının büyümemesi için alevlerin etrafını çevirdi. Yaklaşık 1 saat süren yangın sonrası 1 hektarlık alan kül oldu. Yangına şort ve terlikle müdahale eden vatandaşlar ise dikkatlerden kaçmadı. - MUĞLA
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