Sorulamaz, Kırılmaz Cam, Soğuk Tatsızlık
1 saat önce
Selamlar gençler, ben Nihat!Trendlere oynuyoruz, çok iddialıyız, en Youtuber biziz zaten. Kırılmaz camı da, sorulmaz sorusu da, soğuk savaşı da bizden sorulur!
Selamlar gençler, ben Nihat!Trendlere oynuyoruz, çok iddialıyız, en Youtuber biziz zaten. Kırılmaz camı da, sorulmaz sorusu da, soğuk savaşı da bizden sorulur! Hayde bre!!Okaner'in de selamı var falan.İyi eğlenceler!
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:20 Kaynak: Youtube
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