KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı

04.08.2022 14:27

Kamu Personel Seçme Sınavı'nda soruların sızdırılması iddiaları sonrasında 31 Temmuz tarihli KPSS, bugün iptal edildi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarıyla ilgili kararı duyurdu. Yeni süreci açıklayan Ersoy, "6-7 ve 14 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelendi. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecek" dedi.

31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan KPSS'de çıkan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavlarında yer alan sorularla aynı çıkması gündem oldu. Tepki çeken olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyeti, operasyon düzenleyerek söz konusu yayınevinin matbaası ve genel merkezinde arama yaptı.

KPSS İPTAL EDİLDİ

İnfial yaratan olay sonrasında ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevine son verildi. Aygün'ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise ilk görev gününde kameralar karşısına geçti. Ersoy, KPSS'nin iptal edildiğini duyurup tüm adaylardan özür diledi.

YENİ KPSS TAKVİMİ 17 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Bu açıklamadan sonra yüz binlerce aday bundan sonraki süreci merak ediyor. Önümüzdeki dönemle ilgili açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Ersoy, "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"GEREKN TEDBİRLERİ ETKİN ŞEKİLDE ALACAĞIZ"

Sürecin hassasiyetle sürdürüleceğini belirten Ersoy "Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları, açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle, ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan KPSS iptali açıklaması: Tüm KPSS adaylarından özür diliyoruz ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan KPSS iptali açıklaması: Tüm KPSS adaylarından özür diliyoruz KPSS iptal edildi! 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumlar da ertelendi KPSS iptal edildi! 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumlar da ertelendi

Bayram Ali Ersoy, Ösym, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:27 KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı
14:22 Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim
14:21 CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı'na enflasyon tepkisi: Bunun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır
14:12 28 yaşındaki Norveç Adalet Bakanı Mehl'in bikinili pozu ülkeyi karıştırdı: Kuralları çiğnedin
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura sona erdi! Bakanlar Nebati ve Özer ilk kez katıldı
13:52 Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 15:26:51. #1.13#
SON DAKİKA: KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement