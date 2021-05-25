Sorularla Hil terapi - Son Dakika

Hayatı çekilmez hale getiren bel, boyun başta olmak üzere kas iskelet sistemi kaynaklı her türlü kronik ağrı, Hil terapi (Yüksek Yoğunluklu Lazer Tedavisi) yöntemiyle son bulabilir.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Saime Reyhanoğlu Hil terapisi hakkında merak edilen soruları şöyle cevaplandırdı:

Hil Terapisi Nedir ?

Hilt (High intensity laser therapy) ya da diğer adıyla Hil terapisi, derin dokulara etki eden ağrı kesici (analjezik) etkisi olan yüksek yoğunluklu lazer tedavisidir.

Diğer Lazerlerden Farkları Nelerdir?

Yüksek yoğunluklu lazer terapisi (HILT), soğuk (veya düşük seviye) lazer terapisinden farklıdır. Soğuk lazerden daha güçlüdür, hücresel dokuya daha derinlemesine ulaşmasını sağlar ve daha uzun süreli sonuçlar sağlamak için çevre dokuları tedavi eder.

Hil Terapi Nasıl Etki Eder?

Yüksek yoğunluklu lazer etkileri antiinflamatuvar, antiödemik ve analjezik mekanizmaları sayesinde gerçekleşmektedir. Sinir hücrelerinin yenilenmesinde yardımcı olur. Skar dokuyu yumuşatır. Kronik ağrı hafızasını değiştirmek veya sıfırlamak için iç organlara derinlemesine gider, böylece ağrı hissi bastırılır.

Uygulamada Ağrı Olur Mu?

Hayır, ağrı hissedilmez. Tüy dökülmesine, ciltte lekelenmeye ve cilt yanığına kesinlikle sebep olmamaktadır. Sadece lazerden gelen ışık vücudun üzerinde sıcaklık hissettirir.

Nasıl Uygulanır?

Rahatsızlığınızın ani ve kısa süreli (akut) veya uzun süreli (kronik) olmasına göre uzman hekimin önerisi doğrultusunda lazer uygulanma süresi ve doz kararı belirlenir. Tedavi bölgesine uygun lazer başlığı seçilir. Lazer ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için hasta ve hekim gözlük takar. Her seans 10 – 30 dk arası sürer. Seans sayısı hastanın ihtiyacına göre belirlenir ve etkisini ilk seanstan itibaren gösterebilmektedir.Tedavinin avantajları ağrısız, kısa süreli ve herhangi bir yan etkisinin olmamasıdır.

Uzm. Dr. Reyhanoğlu son olarak : "Yüksek yoğunluklu lazer terapisi fonksiyonları iyileştirmede, semptomları önemli ölçüde azaltmada %80 oranla başarı sağlanmaktadır." diye ekledi.