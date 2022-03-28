Sorularla, konut kira gelirinde vergi istisnaları - Son Dakika

Gelir Vergisi Kanunu'na göre bir gerçek kişi sahip olduğu gayrimenkulleri başkasına kiralar ve bu kiralamadan gelir elde ederse, bu gelir, halk arasında "kira vergisi" olarak bilinen "gayrimenkul sermaye iradı" olarak değerlendirilir. Elde edilen bu gelir ise gelirin elde edildiği yılı takip eden yılın mart ayında beyan edilmeli ve hesaplanan gelir vergisi mart ve temmuz ayında iki eşit taksitte ödenmeli.

Bu kiralamalardan elde edilen gelirin vergilendirilmesi ile ilgili önem arz etse de devletin belirlediği bazı kriterleri karşılamanız durumunda bu vergiyi ödemeyebilirsiniz.

T24 Yazarı Doç. Dr. Murat Batı, konut kira geliri ve vergilendirmesine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı