Sorumlular En Ağır Şekilde Cezasını Çekecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül İstanbul 'un Kartal İlçesinde çöken binaya ilişkin soruşturma sonucunda, ihmali bulunanların en ağır şekilde cezalandırılacağını, kendilerinin de bunun takipçisi olacağını bildirdi.Gül, A Haber'de yayımlanan programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.İstanbul Kartal'da çöken binaya ilişkin soru üzerine Gül, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığını hatırlattı.Gül, "Soruşturma neticesinde kim ihmal etmişse, kim bu ölüme sebebiyet vermişse, sorumlular kimse en ağır şekilde hukuk çerçevesinde cezasını çekecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız." diye konuştu.Bakan Gül, çok uzamadan soruşturmanın hızlı şekilde tamamlanacağını bildirdi."Bu konudaki ısrarlarımızı sürdürüyoruz" Mike Pompeo 'nun yayımladığı bir haritada Türkiye ikiye bölünmüş gibi gözüküyor. Bunu nasıl değerlendirisiniz?" şeklindeki soru üzerine Gül, böyle bir durumun asla kabul edilemeyeceğini, coğrafyanın, haritanın namus olduğunu kaydetti.Bakan Gül, Pompeo'nun Türkiye'ye özür borçlu olduğunu vurguladı.FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesinde gelinen son noktanın sorulması üzerine Gül, bu konuya ilişkin heyetlerinin Amerika 'da bulunduğunu söyledi.Bu ve benzeri diğer konuların görüşüldüğünü aktaran Gül, "Yedi iade talebimiz var yargı mercilerinin savcılık ve mahkemelerin. Amerika Birleşik Devletleri 'nin hem aramızda olan sözleşmelere göre hem uluslararası hukukun gereği olarak Türkiye'ye iade etmesi gerekir bu terörist elebaşını, bu konudaki ısrarlarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.Sonuna kadar bu konunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Gül, "Nereye giderse gitsin, Türkiye Cumhuriyeti 'nin yargı mercilerinin bu talebi eninde sonunda yerine gelecektir." dedi."FETÖ elebaşı Gülen'in Mısır 'a kaçacağına dair duyumlara ilişkin Türk yetkililerin tespiti var mı" sorusuna Gül, şu yanıtı verdi:"O konuda bu duyum üzerine bir şey söyleyecek değilim. Biz resmi belge ve kararlarla ilgili konuşmamız gerekir. Ama Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ terör örgütünün elebaşı örgüt yöneticileriyle ilgili mücadeleyi ara vermeksizin yapmaya devam edeceklerdir. Nereye giderlerse gitsinler Türkiye Cumhuriyeti'ni enselerinde göreceklerdir. Bu konuda hiçbir gevşeme, rehavete kapılamayız. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz, takipçisi olacağız."FBI'ın Amerika'da FETÖ'ye ilişkin başlattığı soruşturmayla bazı kişilerin gözaltına alındığı hatırlatılarak sonrasında yeni bir gelişme olup olmadığına ilişkin soruya Gül, Türkiye'de yaşanan darbe girişimine ilişkin bilgi ve belgelerin Amerika'ya iletildiğini, çıkan tüm belgelerin de verildiğini hatırlattı.Türkiye'ye bir heyetin geldiğini ve yerinde inceleme yaptığını belirten Bakan Gül, Türkiye'den giden heyetin de bunun ayrıntılarını görüştüğünü, bilgilerin gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti."Beklentimiz Türkiye'nin bekasını tehdit eden örgütlere karşı ortak mücadele"FETÖ firarileri Akın İpek ve Zekeriya Öz konusunda Avrupa bazında çalışmalardaki gelinen son duruma ve İngiltere 'de mahkemenin Akın İpek'in iadesinin reddi kararına itiraz edilip edilmediğine ilişkin soruya Gül, "İngiltere Birleşik Krallık itiraz etti, temyiz yoluna başvurdu o karara karşı. O süreci de bekliyoruz, takip ediyoruz." yanıtını verdi.Avrupa'da özellikle bazı ülkelerin, FETÖ mensuplarına kucak açtığına işaret eden Gül, "Bizim beklentimiz ister Avrupa ister Amerika olsun Türkiye'nin varlığını bekasını tehdit eden bu örgütlere karşı ortak mücadeleyi sağlamaktır." dedi.Akın İpek'in iade talebinin reddinin ardından Türkiye'nin Londra Adli Müşaviri'nin geri çekildiği ve hakkında soruşturma başlatıldığının hatırlatılması ve "Bir ihmal mi, beceriksizlik mi, yoksa FETÖ'yle bir bağlantı mı? O soruşturma sonuçlandı mı?" sorusu üzerine Gül, şöyle konuştu:"Öyle bir şey çıkmadı. Adil müşavirin verdiği oradaki belgelerde Türkiye'de yargılamaların bağımsız şekilde yapıldığı, Yargıtayın bu tür davalarla ilgili bazılarını bozduğunu, bazılarını onadığını Yargıtayın içtihatlarını söyleyen birtakım ifadeler var. Bu konuyla ilgili, iadesine matuf olsun diye yaptığı birtakım beyanlar var. Bu beyanlara rağmen bile iadesi gerekiyordu bu beyanlar iadesini kuvvetlendiren beyanlar ama usule dair, idare hukukuna dair birtakım mekanizmalar belki işlenmediği için yapıldı soruşturma, şu an için öyle bir bulgu yok. Esasen söylediği şeyler de, yani tüm bunlara rağmen bile Akın İpek'in verilmesi gerekirdi, iadesine yönelik o beyanlardı. Ama bizim yine o konuda idareten bazı usulü şeyler eksik olduğu için yaptığımız itirazlar oldu. Dolayısıyla o konuda herhangi bir o şekilde bir bulguya rastlanmadı." Söz konusu Adli Müşavir normal olarak kariyerine devam edecek mi Adalet Bakanlığında" sorusuna Gül, "Artık o tabii idareten neresi uygun görülürse takdir edilen yerde görevini sürdürecektir." karşılığını verdi.FETÖ davalarıFETÖ davalarında gelinen durum hakkında bilgi veren Gül, "Bu örgüt, algı operasyonlarını yapmaya mahir, kendisini gizlemeye programlamış bir örgüt. 'Bu örgütü temizledik, rahatladık' diyebileceğimiz bir durum yok, 'Hepsi bitti' diyemeyiz. Çünkü örgüt, temel yapısını kendisini gizleme üzerine kurmuş. Temel olarak yargı, emniyet ve askeriyede daha fazla örgütlemişler. Özellikle bu kurumlarda çok yoğun bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.FETÖ ile mücadelenin bir parti meselesi olmadığını belirten Bakan Gül, "Devletimizin, ülkemizin, milletimizin birliği anlamında önemli. Bizler bugün varız, yarın yokuz ama bu ülkenin bağımsızlığını korumak adına bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.Türkiye'de bir af meselesinin olmadığını, MHP 'nin teklifinin de af değil infaz sürelerine yönelik bir çalışma olduğunu bildiren Gül, "Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ortaya koyduğu tutum çok açık. Toplumda bu konuda rahatsızlık duyulacak, adalet duygusunu rencide edecek hiçbir adımı atamayız. Birçok şey eksik olabilir ama eksik olmayacak tek şey adalettir. Adalet hepimizin temel yaklaşımıdır." diye konuştu.İnsanlardaki cezasızlık algısının adalete duyulan güveni sarstığını belirten Bakan Gül, "Ceza adaletini sağlayan, adalet duygusunu tam anlamıyla 'Adalet yerini bulmuştur' anlayışını sağlayacak çalışma önerimizi tamamladık. Bunu da siyaseten planlayıp uygun görülmesi halinde Meclisin takdirine sunacağız. Bu konuda temel yaklaşımımız, 'Yapanın yanına kar kalıyor' algısını ortadan kaldıracağız." değerlendirmesini yaptı."Yargı Reformu Stratejisi Belgesi, şubat ayında açıklanacak"Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nde hakim savcı sisteminde bir değişiklik yaptıklarını anımsatan Gül, hakim savcı yardımcılığı modeli konusunda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin şubat ayı içerisinde açıklanacağını belirten Gül, şöyle devam etti:"Belge konusunda çok büyük bir hazırlık yaptık. Geçtiğimiz ay kabine toplantısında hükümet üyelerimizi sunduk. Bakanlarımızın da önerileri oldu. Yargı mensupları, barolar, avukatlar ve vatandaşlara yönelik araştırma yaptık. 'Nasıl bir yargı reformu isteniliyor?' diyerek bir düzenleme yaptık ve inşallah şubat ayı içerisinde kamuoyuna açıklamasını yapacağız. 5 yıllık yargı reformunu ortaya koyacağız. Yargı reformunda temel yaklaşımımız, 'Güven veren adalet'."Sığınma evlerinde kalanların oy kullanma talebiSığınmaevlerinde kalan kadınların oy kullanma isteği ve görme engelli vatandaşların kabartma oy kullanma talepleri olduğuna dair soru üzerine Bakan Gül, şu yanıtı verdi:"Seçime ilişkin düzenlemeler, artık seçim sürecinde söz konusu olamaz. Engelli vatandaşlarımızla ilgi 24 Haziran Seçimlerinde düzenleme yaptık. Bir vatandaşımızın iradesini ortaya koymakta hangi konular engelse bunları kaldırmak boynumuzun borcu. Bu hususlarda elbette TBMM takdir edecektir ama bizler de teknik olarak her türlü desteği veririz. Çünkü her vatandaşımızın oyu değerlidir. Her vatandaşımızın şehrine, Türkiye'ye dair söyleyecek sözü vardır. AK Parti olarak daha fazla katılım, daha fazla demokrasi bizim temel yaklaşımımızdır. Bu hususlarda elbette çalışmalar yapılabilir."FETÖ üyesi olmakla suçlanan tutuklu ve hükümlülerin oy kullanmak için dilekçe verdiği hatırlatılarak, organize bir hareketin söz konusu olup olmadığı sorulan Bakan Gül, şunları kaydetti:"Türkiye'de seçimler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) marifetiyle yargı gözetiminde yapılır. Hiç kimsenin bu hususla ilgili illegal hukuk dışı bir çabasına kimse izin veremez. Bu konuda YSK kararları açıktır, YSK'nin kararları dışında hiçbir şekilde illegal hukuk dışı bir çabayı hiçbir şekilde ülkemiz korumaz. Türkiye, her zaman seçimleri şaibesiz yapmıştır. Bu konuda devletimiz her türlü tedbiri almıştır, almaktadır. O yüzden milletimiz müsterih olsun, sandığa gönül huzuru içerisinde girsin. Hangi tercihte bulunuyorsa ülkemizin, şehrimizin geleceği için oyunu kullansın. Bu tür sorunları hiçbir şekilde Türkiye'de sorun oluşturmayacak konulardır."Hayvanları Koruma KanunuHayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yaklaşımlarının hayvanlara yönelik işkence, kötü muamelenin ceza hukukunun konusu olması gerektiği ve bu konuda öneriler hazırladıklarını aktaran Bakan Gül, "Hayvanlar bizim can dostlarımız, bu konudaki kötü muameleyi asla tasvip edemeyiz. Elbette bu konuda öneriler geldi ve tabii konu artık Meclisin gündemindedir. Bu konuda bizim de arzumuz bir an önce yasalaşması. Görmeye tahammül edemeyeceğimiz, insanlık dışı görüntüleri de görmek istemiyoruz. ve caydırıcı önerilerimizi de paylaştık, umarımız en kısa zamanda kanunlaşır." diye konuştu.