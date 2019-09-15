Son Dakika Haberleri: Sorumsuz işçilerin attığı demir parça küçük çocuğu ağır yaraladı
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Sorumsuz işçilerin attığı demir parça küçük çocuğu ağır yaraladı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir binanın dış cephe yalıtımı için kurulan iskeleden atılan demir parça, 11 yaşındaki çocuğun başına isabet etti.

Sorumsuz işçilerin attığı demir parça küçük çocuğu ağır yaraladı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir binanın dış cephe yalıtımı için kurulan iskeleden atılan demir parça, 11 yaşındaki çocuğun başına isabet etti. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Bağlar ilçesi Yenihal Caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde yaşandı. İddiaya göre, binanın dış cephesinin yapılması için herhangi bir önlem alınmadan demir iskele kuruldu. İşçiler herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalışırken 11 yaşındaki 7. sınıf öğrencini Hüseyin Taha Yetiş de marketten alışveriş yaptıktan sonra aynı binada bulunan evine gitmek için çıktı. Bu sırada iskelede çalışan işçilerin attığı demir parça, Hüseyin Taha Yetiş'in kafasına isabet etti. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Talihsiz çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Yakınları, iskelede herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığını ve sökülen parçaların da gelişigüzel atılması sonucu çocuğun yaralandığını belirterek, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

(Hasan Gündüz/İHA)

Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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İşçilerin attığı demir parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı
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