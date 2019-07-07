Sorumsuz piknikçiler ormanlık alanda yangın çıkarttı
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Sorumsuz piknikçiler ormanlık alanda yangın çıkarttıSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde pikniğe gelen sorumsuz ailenin yaktığı ateş orman yangınına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:29 Kaynak: İHA
Sorumsuz piknikçiler ormanlık alanda yangın çıkarttı
SAMSUN - Samsun
'un Bafra
ilçesinde pikniğe gelen sorumsuz ailenin yaktığı ateş orman yangınına neden oldu.
Olay, ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Derbent
Barajı kenarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için baraj kenarına gelen bir aile ateş yaktı. Yakılan ateşten sıçrayan kıvılcımlardan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın çevredeki ağaçlara sıçradı. Yangını gören diğer piknikçiler durumu jandarmaya ve itfaiyeye haber verirken, ağaçlardan çıkan kıvılcımlar yolun karşı tarafına sıçrayarak kuru otları tutuşturdu. Yangına müdahale eden duyarlı vatandaşlar olası bir faciayı önlediler. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yol güvenliğini alırken, Orman İşletmesi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri de yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangını çıkartığı iddia edilen piknikçileri belirlemek için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
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