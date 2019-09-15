Son Dakika Haberleri: Sorumsuz piknikçiler yangın çıkardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sorumsuz piknikçiler yangın çıkardı

52 dakika önce

Sorumsuz piknikçiler yangın çıkardıSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde sorumsuz piknikçiler ormanlık alanda yangın çıkardı.

Sorumsuz piknikçiler yangın çıkardı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde sorumsuz piknikçiler ormanlık alanda yangın çıkardı.

Yangın, ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Altınkaya Barajı kapakların yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derbent Barajı kenarına piknik yapmaya gelen bir aile mangal için ateş yaktı. Mangaldan sıçrayan kıvılcımlar ormanlık alanda yerde bulunan kuru otları tutuşturdu. Yanan otlardaki alevler ağaçlara sıçrayarak alev aldı. Yakınlarda piknik yapan aileler tarafından durum jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.

Yangını çıkardığı iddia edilen ve olay yerinden ayrılan ailenin aracının plakasını tespit eden görevliler, çalışma başlattı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Sorumsuz piknikçiler yangın çıkardı

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan savunma: Pişmanım
Denizli'de kızılçam ormanlarında yangın Aydın'da 2.5 hektar ormanlık alan yandı Denizli ve Aydın'da orman yangını! Kontrol altına almak 5 saat sürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 22:18:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sorumsuz piknikçiler yangın çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]