Sorumsuz vatandaşlar yasak dinlemiyor - Son Dakika

Sorumsuz vatandaşlar yasak dinlemiyor

TEKİRDAĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının olmasına rağmen sorumsuz vatandaşlar orman ve mesire alanı yakınlarında hem piknik yapıyor hem de çöplerini atıyor.

Tekirdağ Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda il genelindeki tüm piknik ve mesire alanlarının kapatılması, sorumsuz vatandaşları yıldırmadı. İlçedeki yeşil alanlarda kaçak piknik yapan vatandaşlar, adeta yasaklara meydan okuyor. Kolluk kuvvetlerinin tüm uyarılarına rağmen bu alanlarda piknik yapan bazı sorumsuz vatandaşlar ise alkol şişelerini ve diğer çöplerini alanda bırakıyor.