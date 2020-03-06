Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı başlıyor - Son Dakika

Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı başlıyor

7 saat önce

Hastalıklardan Ari İşletme Projesi çalışmalarında Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı bugün başlıyor.

Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı başlıyor, System.String[]

Hastalıklardan Ari İşletme Projesi çalışmalarında Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı bugün başlıyor.


Milas Güney Ege 11. Uluslararası Gıda ve Tarım Fuarı kapsamında bugün ve yarın Muğla Tarım Orman il Müdürlüğü ve Milas Veteriner Fakültesi işbirliğinde "Hastalıklardan Ari İşletme Projesi Çalışmalarında Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlenecek.


Bölge enstitüleri, akademisyenler, üreticiler, Tarım Orman İl Müdürlüğü ve Tarım Orman Bakanlığı yetkilileri ari işletme mevzuatının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bu çalıştayda bir araya gelecek.


Milas Veteriner Fakültesi Dekanlığı koordinatörlüğünde ve Milas Süt Birliği'nin sponsorluğunda Bodrum'daki özel bir otelde gerçekleştirilecek olan çalıştayda toplanan veri ve bilgiler bir sonuç bildirgesi ile birlikte Tarım Orman Bakanlığı'na sunulacak. - MUĞLA

Muğla, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:29 Kaynak: İHA
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