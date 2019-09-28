Son Dakika Haberleri: Sorunlara hızlı çözüm için bugün halkı dinleyecek
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Sorunlara hızlı çözüm için bugün halkı dinleyecek

43 dakika önce

Vali Dr. Zülkif Dağlı tarafından 1 Ekim 2019 Salı günü saat 14.00'da Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda "Halk Toplantısı" yapılacak.

Sorunlara hızlı çözüm için bugün halkı dinleyecek, System.String[]

Vali Dr. Zülkif Dağlı tarafından 1 Ekim 2019 Salı günü saat 14.00'da Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda "Halk Toplantısı" yapılacak. Vali toplantıda vatandaşların sorunlarını dinleyip sorunlarına hızlı çözüm bulacak.


Toplantıya katılmak isteyen vatandaşlar isim ve iletişim bilgilerini en geç 30 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Düzce Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğüne kayıt ettirmeleri gerektiği bildirildi. - DÜZCE

Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:46 Kaynak: İHA
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