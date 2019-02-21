Son Dakika Haberleri: Sorunlara Yerinde Tespit

Sorunlara Yerinde Tespit

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Teferrüç Mahallesi'nde tek tek esnafları gezip, teleferik meydanında yaşanan trafik sıkışıklığının yapılacak düzenlemelerle ortadan kaldırılacağını söyledi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sorunları ilk ağızdan öğrenip, yerinde tespitler yapmak amacıyla 15 aydır sürdürdüğü mahalle gezilerine Teferrüç Mahallesi'ni de ekledi. Teleferik Meydanı civarındaki tüm esnafı gezip, hayırlı işler dileğinde bulunan Başkan Aktaş, vatandaşların gerek mahalle gerekse Bursa geneli ile ilgili sıkıntılarını de tek tek dinledi.

Mahalle gezisi kapsamında son olarak Teleferik Meydanı'ndaki taksi durağına gelen Başkan Aktaş, işleri gereği tüm Bursa'yı turlayan taksi şoförlerinin mahalle ve kente dair görüşlerini aldı. Ziyaret sonunda mahalle gezisini değerlendiren Başkan Aktaş, "Bu bölgede özellikle döner kavşak düzenlemesi, yolların ve parkın yoğunluğu noktasında sıkıntılar öne çıkıyor. Taksici esnafımız da özellikle trafik sirkülasyonunun seri sağlanması şeklinde talepte bulundu. Yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesi için gerekli notlarımızı aldık. Zaten özellikle ortadaki kavşakta gerekli düzenleme için çalışmalarımıza başlamıştık. Kıza zamanda özellikle trafiğin rahatlatılması noktasında önemli bir mesafe almış olacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:43 Kaynak: Bültenler

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel
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